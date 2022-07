Retraite politique à Titibougou : Me Tapo et les militants du MOREMA sous l’arbre à palabres pour peaufiner leur plan de lutte - abamako.com

Retraite politique à Titibougou : Me Tapo et les militants du MOREMA sous l'arbre à palabres pour peaufiner leur plan de lutte Publié le mercredi 6 juillet 2022 | Le Soir de Bamako

Qu'est-ce que l'avocat et ses alliés sont-ils en train de préparer. La question à tout de même son sens en ce moment où les positions divergent sur la marche du processus de transition . De sources proches de l'avocat qui cristallise l'attention dans ce pays.



Une rencontre s'est tenue à son domicile durant le weekend dernier . Il s'agissait d'après les confidences d'une rencontre entre lui et les militants du mouvement politique dont il préside les destinées . La rencontre qui s'est déroulée au domicile résidence de Me Kassim Tapo à Titibougou a enregistré la participation de délégués venus de quatre coins de la capitale .



Toutes les communes de Bamako étaient représentées à cette rencontre importante aux yeux de la direction du mouvement politique , des leaders religieux connus pour leur grande affinité avec l'avocat doublé homme politique ont pris part à cette rencontre qui a permis d'examiner la situation du pays et les dernières évolutions constatées sur le paysage politique du Mali.



Le mouvement pour la refondation du Mali a organisé ce cadre d'échange afin d'engager un débat sur les idéaux du mouvement a confirmé un proche de l'avocat selon qui les discussions engagées dans le cadre de ces retrouvailles étaient franches et constructives sur la vie du mouvement et le grand rôle qu'il est appelé à jouer dans la refondation du Mali.



Il faut rappeler que le MOREMA a été mis sous les fonds baptismaux au lendemain de la chute du régime IBk. Dans ses composantes on retrouve de nombreux soutiens du régime déchu . Le président Tapo qui préside les destinées du mouvement n'est-il pas le dernier ministre de la justice du dernier gouvernement sous IBK.?



Le soir de Bamako