Immigration clandestine : 22 ressortissants maliens morts dans un naufrage en Libye Publié le mercredi 6 juillet 2022

Immigration en Méditerranée

Dans le communiqué ci-dessous dont aBamako.com a eu copie, le gouvernement du Mali annonce la mort de 22 ressortissants maliens, dont 3 enfants, au large des côtes de la Libye.



Communiqué



Le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'Intégration Africaine à l'immense douleur d'informer le public du décès de vingt deux (22) de nos compatriotes dont trois (3) enfants au large des côtes libyennes.



Ces vingt deux (22) personnes faisaient partie d'un groupe de quatre vingt trois (83) migrants qui étaient en détresse au large des côtes libyennes depuis le 22 juin 2022.

Le ministre informe que soixante et une (61) personnes ont été secourues parmi lesquelles des Maliens. Des dispositions sont prises pour l'identification de nos compatriotes survivants et tout sera fait pour protéger leurs droits et procéder à leur rapatriement.



Le ministre présente ses condoléances, au nom du gouvernement, aux familles éplorées et au peuple malien pour cette tragédie.



Le ministre remercie l'OIM pour ses efforts qui ont permis d'identifier et de venir en aide aux rescapés et lance un appel à l'ensemble de notre peuple pour que nous luttons tous contre la migration irrégulière.