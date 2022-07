Prix du meilleur joueur africain 2022 : Le capitaine des aigles, Hamari Troré, et deux de ses coéquipiers parmi les 30 nominés - abamako.com

News Sport Article Sport Prix du meilleur joueur africain 2022 : Le capitaine des aigles, Hamari Troré, et deux de ses coéquipiers parmi les 30 nominés Publié le mercredi 6 juillet 2022 | Le Soft

Les 30 nominés pour le prix du meilleur joueur africain 2022 ont été dévoilés, le jeudi 30 juin 2022. Ce prix récompense le meilleur joueur africain. Ainsi, trois aigles y figurent, à savoir le capitaine des aigles Hamari Traoré ; Yves Bissouma ; et Aliou Dieng. Depuis le sacre de l’ancien attaquant du FC Séville et des aigles, Fréderic Oumar Kanouté en 2007, aucun autre malien parvenu, jusque-là, à remporter le trophée.







Initié par la Confédération Africaine de Football pour récompenser le meilleur joueur africain évoluant sur le continent et en dehors, le prix est devenu l’objet de convoitise des joueurs africains. La Confédération Africaine de Football a rendu public, le jeudi 30 juin 2022, les noms des 30 nominés pour le prix du joueur africain de l’année 2022. Parmi ces noms, figurent le capitaine des Aigles du Mali et du stade rennais, Hamari Traoré ; Yves Bissouma de Tottenham ; et Aliou Dieng. Parmi les 30 nommés, figure le sénégalais Sadio Mané.



Voici la liste des 30 nominés 2022 : Riyad Mahrez (Algerie et Manchester City) ; Bertrand Traoré (Burkina Faso et Aston Villa) ; Blati Touré (Burkina Faso et Pyramids) ; Edmond Tapsoba (Burkina Faso et Bayern Leverkusen) ; André-Frank Zambo Anguissa (Cameroun et Napoli) ; Karl Toko Ekambi ( Cameroun et Lyon) ; Vincent Aboubakar ( Cameroun et Al Nassr) ; Youssouf M’Changama (Comores et Guingamp) ; (Franck Kessié (Côte d’Ivoire et FC Barcelone) ; Sébastien Haller (Côté D’Ivoire et Ajax) ; Mohamed Abdelmonem (Egypte et Al Ahly) ; Mohamed El Neny (Egypte et Arsenal) ; Mohamed Salah (Egypte et Liverpool) ; Mohamed El-Shenawy (Egypte et Al Ahly) ; Musa Barrow (Gambie et Bologna) ; Naby Keita (Guinée et Liverpool) ; Aliou Dieng (Mali et Al Ahly) ; Hamari Traoré (Mali et Rennes) ; Yves Bissouma (Mali et Tottenham Hotspur) ; Achraf Hakimi (Maroc et Paris Saint-Germain) ; Sofiane Boufal (Maroc et Angers Angers) ; Yahya Jabrane (Maroc et Wydad Athletic Club) ; Yassine Bounou (Maroc et Sevilla) ; Moses Simon (Nigeria et Nantes) ; Edouard Mendy (Sénégal et Chelsea) ; Kalidou Koulibaly (Sénégal et Napoli) ; Nampalys Mendy (Sénégal et Leicester City) ; Sadio Mané (Sénégal et Bayern Munich) ; Saliou Cissé (Sénégal et Nancy) et Ali Maaloul (Tunisie et Al Ahly). Le verdict tombera le 21 juillet 2022 à Rabat au Maroc lors des Caf Awards.



Moussa



Source: Le Républicain