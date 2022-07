CAF AWARDS : Le Mali et 4 de ses joueurs nominés - abamako.com

CAF AWARDS : Le Mali et 4 de ses joueurs nominés Publié le mercredi 6 juillet 2022 | Mali Tribune

La Confédération africaine de Football (Caf) a dévoilé, le jeudi 30 juin, la liste des prétendants à ses différents trophées de fin de saison. En plus de l’équipe nationale, 4 Aigles maliens sont également parmi les nominés.











Au total, 6 distinctions seront décernées aux joueurs, entraîneur, équipe nationale et club qui se sont illustrés par leur performance. Il s’agit des catégories : Joueur de l’année, Joueur interclubs de l’année, Jeune joueur de l’année, Équipe nationale de l’année, Club de l’année et Entraîneur de l’année. Selon la Caf, c’est un panel composé d’experts techniques, de légendes de la Caf et de journalistes qui a décidé de la liste dans différentes catégories en prenant en considération la performance à tous les niveaux du candidat entre septembre 2021 et juin 2022.



Dans la catégorie Joueur de l’Année, les milieux Yves Bissouma, Aliou Dieng et le capitaine défenseur Hamari Traoré figurent sur la liste des prétendants tandis que l’attaquant El Bilal Touré fait partie des prétendants au trophée « Jeune Joueur de l’Année ». Finaliste de la Ligue africaine des Champions avec Al Ahly, Aliou Dieng est également nominé dans la catégorie « Joueur interclubs ». En outre, la sélection nationale du Mali est retenue parmi les 10 sélections pour le trophée « Equipe nationale de l’année ».



Alassane Cissouma



Source : Mali Tribune