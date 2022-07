Moutons de TABASKI : Des précautions sanitaires à observer - abamako.com

Le mouton reste la vedette de la fête de Tabaski. Cependant, il faut des précautions sanitaires au moment de l’achat ou de l’abatage, de l’avis du Docteur Boubacar Kanouté, directeur national adjoint des Services de Santé Vétérinaires de Bamako.











Les musulmans du monde s’apprêtent à fêter l’Eid El Kebir. Il est célébré avec des plats copieux à base de viande de mouton. Si le mode de cuisson le plus répandu est la grillade, elle doit être consommée avec modération.



« La loi 022 portant répression et infraction à la règle de police sanitaire en République du Mali dit que le déplacement de tout animal donne lieu à la délivrance d’un certificat ISO sanitaire », affirme Dr. Boubacar Kanouté, directeur national adjoint des Services de Santé Vétérinaires de Bamako.



C’est-à-dire que tous les animaux en vente doivent être munis d’un document vétérinaire qui atteste qu’au départ, les animaux sont en bonne santé et qu’ils ne seront pas en mesure de propager des maladies au cours de leurs voyages.



Ce certificat est délivré sur la base d’attestation de vaccination contre les maladies qui sont à caractère obligatoire. Avant la délivrance du certificat, le vétérinaire examine chaque bête afin de déterminer son état de santé.



« Il y a des zoonoses, qui sont transmissibles de l’animal à l’homme. Ces maladies peuvent se transmettre par le lait ou quand la viande est mal cuite ».



Les maladies transmissibles avec la consommation des ovins sont entre autres la tuberculose chronique et les maladies parasitaires.



Même si la viande rouge est riche en protéines utiles au métabolisme, sa consommation en grande quantité peut occasionner des effets néfastes sur la santé sur le long terme. En effet les quantités de graisses qui y sont présentes favorisent l’apparition et le développement de certaines maladies cardiovasculaires et le développement de l’obésité.



Aïchatou Konaré



Source : Mali Tribune