News Education Article Education Examen du Brevet de Technicien (BT I et BT II) : 42.159 candidats à la quête du précieux sésame Publié le mercredi 6 juillet 2022 | L’Indépendant

La ministre de l’Education Nationale, à la tête d’une forte délégation, a ouvert la première enveloppe pour le démarrage des épreuves écrites aux Brevets de Techniciens (première et deuxième parties). C’était lundi dernier, au Groupe scolaire »Notre Dame du Niger », en Commune III du district de Bamako.











Ils sont cette année au nombre de 42.159 candidats, répartis entre 128 centres, sur l’étendue du territoire. Avant d’ouvrir cette enveloppe de démarrage des épreuves, elle a prodigué des conseils aux surveillants et candidats. Et de rappeler que ces moments d’examens marquent une étape très importante dans la vie de la nation tout entière. « Vous êtes appelés à prendre la relève « , a-t-elle souligné.



Source : L’INDEPENDANT