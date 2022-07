Basketball / Forfaits et disqualification du Mali au Mondial 2023 : la Fédération malienne de basketball radie 7 joueurs de l’équipe nationale masculine (Déclaration) - abamako.com

Basketball / Forfaits et disqualification du Mali au Mondial 2023 : la Fédération malienne de basketball radie 7 joueurs de l'équipe nationale masculine (Déclaration) Publié le mercredi 6 juillet 2022

Basketball Africa League 2022: les huit qualifiés pour les quarts de finale

Ces sept (7) joueurs avaient été sélectionnés pour jouer avec l’équipe nationale seniors masculins du Mali en vue de participer à la 3è fenêtre des éliminatoires de la coupe du monde zone Afrique et qualification pour l’Afrobasket 2023.



Malheureusement ces joueurs ont refusé de se présenter sur l’aire de jeu pour jouer les deux premières rencontres (celles : du vendredi 1er juillet et samedi 02 juillet 2022). La Fédération Malienne de Basketball a jugé ce comportement inadmissible après avoir accepté les conditions de participation, rempli toutes les formalités d’enregistrement auprès de la FIBA et perçu individuellement la prime de sélection pour la compétition.



Par suite de ce refus, le Mali a perdu ses deux premiers matchs par forfait et s’est vu disqualifié de la compétition ; éliminé de la coupe du monde 2023 seniors masculins ; nonobstant d’éventuelles sanctions de la FIBA dont le basketball malien pourrait faire l’objet.



Après analyse du rapport du délégué fédéral et des pièces à conviction justifiant la hargne de ces joueurs à humilier leur pays, le bureau fédéral lors de sa réunion du 05 juillet 2022, conformément aux articles 49, 50 et 82 des règlements généraux, a pris à l’encontre des joueurs dont les noms suivent :



1. Ibrahim DJAMBO joueur ;



2. Mahamadou KANTE Joueur ;



3. Ibrahima SAOUNERA joueur ;



4. Sadio DOUCOURE joueur ;



5. Drissa BALLO joueur ;



6. Oumar BALLO joueur ;



7. Ibrahim SIDIBE,



Les sanctions suivantes :



1. La radiation de la sélection nationale et de toutes activités liées au basketball au Mali ;



2. Demande à monsieur le Ministre en charge des sports de compenser les frais engagés pour la participation du Mali à cette compétition en les prélevant individuellement sur les primes de ces joueurs ;



3. La Fédération malienne de basketball saisira la FIBA pour d’éventuelle poursuites suites aux désagréments et préjudices causés aux organisateurs de la compétition et à l’image de notre discipline. Les sanctions énoncées sont applicables à compter de leur notification.



