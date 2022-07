Insécurité alimentaire : Le président Assimi Goïta lance le plan de riposte à Nioro du Sahel - abamako.com

Insécurité alimentaire : Le président Assimi Goïta lance le plan de riposte à Nioro du Sahel Publié le mercredi 6 juillet 2022 | Le Matin

Le président de la Transition, Colonel Assimi Goïta, a séjourné hier mardi 5 juillet 2022 à Nioro du Sahel dans le cadre du lancement officiel du Plan national de riposte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition au Mali 2022. Le chef de l’Etat était accompagné par le président du Conseil national de transition (CNT), Colonel Malick Diaw, et d’une forte délégation, dont 11 membres du gouvernement.











La population de Nioro leur a réservé un accueil chaleureux. De l’aéroport jusqu’au gouvernorat, les populations avaient pris d’assaut le bord des routes pour souhaiter la bienvenue au cortège présidentiel.



Depuis l’arrière de son pick-up, le Colonel Goïta a communié avec ses compatriotes niorois à travers un bain de foule. Il a saisi l’occasion pour remercier la population de Nioro et tous les Maliens pour leur résilience durant les six mois de sanctions imposées à notre pays entre le 9 janvier et 3 juillet 2022. Selon des confrères sur place, 34 mille tonnes de céréales devaient être distribuées à l’occasion de ce lancement officiel.



