TABASKI: Où donner de la tête ? Publié le mercredi 6 juillet 2022

Alors que l’on vient d’entamer la semaine de la fête de Tabaski qui sera célébrée ce samedi 9 juillet, bon nombre de chefs de famille ne savent pas encore où donner de la tête face aux multiples charges qui pèsent sur leurs épaules dans un contexte socio-économique très difficile.











« Mon gars, comment appréhendes-tu la célébration de la fête de Tabaski de cette année ? As-tu les mêmes inquiétudes que moi au regard de la cherté de la vie et du manque de perspective ? », Interroge B. S., son ami M. K. qui rétorque : « ça fait des années que je ne me retrouve pas dans une pareille situation difficile pour la fête la Tabaski. L’an passé, à pareille période, j’avais déjà 5 béliers pour mes deux foyers. Mais cette année, à quelques pas de la fête, je n’en ai pas encore un. Mes affaires ne marchent plus comme avant en raison de la situation politico-sécuritaire difficile dont l’embargo. Et mon premier fils qui me venait en soutien a été tenté par l’immigration. Voici la galère que je vis actuellement avec beaucoup d’appréhensions ». « Moi, j’ai abandonné mon projet d’aller fêter au village avec la famille. Je me préparerais certainement pour l’année prochaine si Dieu le veut bien », ajoute un 3e intervenant.



Cette conversation entre trois chefs de famille est révélatrice sur le contexte des préparatifs de la tête des moutons qui sera célébrée par la communauté musulmane malienne ce samedi 9 juillet. A l’image de ces pères de famille, beaucoup d’autres ne savent pas où donner de la tête tant les priorités sont légion entre l’achat du mouton de fête et autres dépenses dont l’achat des habits neufs pour la famille surtout pour les enfants.



Déjà frappés de plein fouet par les effets négatifs du Covid-19, bon nombre de travailleurs de profession libérale ont par la suite été doublement frappés par les conséquences de l’embargo qui pèse sur le Mali depuis janvier. Ce qui a rendu la vie encore plus difficile à une grande partie des populations quand on sait que peu de personnes sont fonctionnaires d’Etat. Avec un faible pouvoir d’achat, des chefs de famille ont vu leur marge de manœuvre drastiquement réduite alors que les dépenses augmentent avec la flambée des prix de divers produits. Les béliers étant d’ordinaire soumis à des spéculations à la veille de chaque Tabaski, leurs prix ont encore grimpé au motif que beaucoup de zones d’approvisionnement de ces ovins sont sous menace terroriste.



Au regard de l’engouement peu fort autour des préparatifs de la fête, l’ambiance présage une Tabaski peu festive faute de portefeuille conséquent.



Alassane Cissouma



VENTE PROMOTIONNELLE : Des moutons pour toutes les bourses

Posté le 06/07/2022 par Koulouba.com

À l’occasion de la fête de Tabaski, le département en charge de l’Elevage organise jusqu’au 7 juillet, une vente promotionnelle de moutons. L’opération qui a démarré le 4 juillet, concerne le District de Bamako, les régions de Kayes Ségou, Mopti et Sikasso.











A l’instar de l’année précédente, les sites de l’Hippodrome, Sogoniko et le terrain Shabba à Lafiabougou, dans le District de Bamako sont retenus pour les ventes de moutons à prix raisonnables.



Les prix varient selon les animaux. Il s’agit pour les acteurs d’approvisionner la population, en cette veille de la fête de Tabaski, les centres urbains en moutons à moindre coût. Cette année, les autorités ont mis tous les moyens pour que la fête de Tabaski soit belle en rendant les prix des moutons accessibles aux populations.



La vente promotionnelle qui date de 2009, a été initiée par le gouvernement pour permettre aux populations d’avoir des moutons à des coûts abordables. Des espaces pastoraux ont été créés à cet effet à travers le pays. Le but est d’accompagner les éleveurs pour permettre à nos compatriotes d’avoir en toute convivialité un mouton pour la Tabaski.



Ibrahima Ndiaye



AÏD EL-KEBIR : Des accessoires pour toutes les bourses

Posté le 06/07/2022 par Koulouba.com

La Tabaski ou Aïd el-Kebir est célébrée chaque année par tous les fidèles musulmans. Pour cela toute la communauté se prépare à la fêter avec sa famille. Principalement les enfants qui réclament leur part.











A une semaine de la fête des moutons, chacun est préoccupé par ce qu’il doit porter. Surtout les tout-petits qui veulent des accessoires pour s’embellir.



A l’entrée des Halles de Bamako, on peut déjà constater l’ambiance festive qui y règne. A gauche, une boutique de chaussures avec de la bonne musique pour attirer la clientèle. A l’étage, tout est mis en place par les vendeurs pour satisfaire les arrivants. On y trouve les vendeurs d’habits pour femmes, hommes, enfants et des chaussures et d’autres articles de tout âge.



En descendant les escaliers, on peut voir des mannequins femmes positionnés un peu partout. A côté des marchands, se trouve une vendeuse d’articles pour enfants. Chez elle, on trouve presque tout : des perles pour les cheveux, aux couronnes et baguettes de princesses ; des sacs à mains aux chapeaux pour filles et pour garçons.



Un peu plus loin, un autre vendeur d’accessoires étale ses marchandises. Il vend des casquettes pour enfants. Mariam Samaké, 6 ans, réclame pour cette fête, un ensemble de colliers, des lunettes et un sac à main pour se rendre belle. Fatoumata Traoré, la maman de Mariam, dit que le prix des accessoires pour enfants a un peu grimpé. Mais, néanmoins, elle fait plaisir à sa petite fille pour ce jour si spécial.



Une autre mère de famille, Fatoumata Diawara, n’est pas du même avis. Pour elle, « les prix sont abordables, car habituellement j’achète mes accessoires à 500 et 1 500 FCFA ».



Geneviève Marie-Thérèse Condé



Source: Mali Tribune