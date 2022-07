Championnats d’athlétisme du Burkina Faso :Sept médailles pour les athlètes Maliens - abamako.com

Championnats d'athlétisme du Burkina Faso :Sept médailles pour les athlètes Maliens
Publié le mercredi 6 juillet 2022 | L'Essor





Dans le cadre de la collaboration entre les Fédérations malienne et burkinabé d’athlétisme, cinq athlètes maliens ont pris part aux championnats d’athlétisme du Burkina Faso qui se sont déroulés les 2 et 3 juillet à Bobo-Dioulasso.





Il s’agit de Hamidou Diarra (800 m et 1.500 m), Koumba Sidibé (200m et 400 m), Ramata Samaké (1.500 m), Djibril Doucouré (disque et poids), Issa Sangaré (100m et 200m). On peut dire que la moisson a été bonne pour nos athlètes qui sont retournés au bercail avec 7 médailles, dont 4 médailles d’or, 1 médaille d’argent et 2 médailles de bronze. Djibril Doucouré a été le plus en vue, remportant deux médailles d’or aux concours du lancer de disque (40,71m) et de poids (13,65m). Hamidou Diarra s’est également illustré, en s’imposant au 800m, un sacre synonyme de médaille d’or (1’54’’). Le même Hamidou Diarra a ensuite décroché la médaille d’argent au 1.500m (4'04’’). Après avoir été disqualifié lors du 100m pour faux départ, Issa Sangaré s’est racheté de belle manière en s’imposant au 200m (21’’73). Quant à Koumba Sidibé et Ramata Samaké, elles ont remporté, chacune la médailles de bronze au 200m (25’’73) et au 1.500m (5’09’’). «Je suis très content d'avoir participé au championnat burkinabé et fier de ma médaille d’or. Ma joie est d’autant plus grande que le niveau du championnat du Burkina Faso est plus relevé que le nôtre», a réagi Issa Sangaré. «Nous avons fait de notre mieux. Personnellement, je suis très content des chronos réalisés à Bobo-Dioulasso», a confié de son côté Hamidou Diarra. C’est la deuxième fois de suite que les athlètes maliens participent aux championnats d’athlétisme du Faso. L’année dernière, les nôtres ont récolté cinq médailles, dont trois médailles d’or et deux médailles de bronze. Abdramane DIOMA