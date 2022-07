Equipe nationale séniors de Basket-ball du Mali : Sept (07) joueurs radiés à la suite de la mésaventure de la sélection à Kigali - abamako.com

À la 3è fenêtre des éliminatoires de la coupe du monde de basket-ball 2023 qui se déroule à Kigali au Rwanda depuis la semaine dernière, les Aigles basketteurs maliens ont brillé par deux forfaits de rang suivi d’une disqualification automatique prononcée par la FIBA-Monde.



À Bamako, cette mésaventure n’est pas passée sous silence du côté de la fédération en charge du basket-ball malien. Celle-ci a, dans un communiqué publié le 5 juillet 2022, annoncé la radiation de sept (07) des joueurs de la sélection ayant refusé de jouer les matchs face à l’Ouganda et au Nigéria respectivement le vendredi 1er juillet et le samedi 02 juillet 2022. Ainsi, les joueurs répondant aux noms de Ibrahim DJAMBO, Mahamadou KANTE, Ibrahima SAOUNERA, Sadio DOUCOURE, Drissa BALLO, Oumar BALLO et Ibrahim SIDIBE sont radiés de la sélection nationale et de toutes activités liées au Basketball au Mali selon le communiqué signé du 2è vice-président de la fédération malienne de basketball M. Mety AG Mohamed RISSA.



Par ailleurs, le Bureau Fédéral de la FMB a demandé au ministre en charge des Sports de compenser les frais engagés pour la participation du Mali à cette compétition en les prélevant individuellement sur les primes de ces joueurs. « Aucun motif, soit-il fondé, ne doit amener un sportif à humilier son pays. » a écrit la fédération pour justifier ses décisions



