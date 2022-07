Championnat de football : Le Djoliba sacré champion du Mali - abamako.com

Championnat de football : Le Djoliba sacré champion du Mali Publié le mercredi 6 juillet 2022

La large victoire de 3-1 sur l’ASOM du Djoliba AC conjuguée au succès du Stade malien de Bamako par 4-1 sur l’USC Kita permet aux Rouges de Bamako d’être sacrés champions du Mali. Du coup, le club réalise le doublé coupe-championnat après le trophée de la coupe du Mali la semaine passée.











Vainqueur de l’ASOM le samedi, le Djoliba AC attendait que le Stade malien de Bamako lui fasse la passe du titre le lendemain dimanche. Malgré lui, le champion sortant a contribué à la consécration du titre de son éternel rival en battant sèchement l’USC Kita par 4 buts à 1. Ainsi, au terme de la 32e journée, le Djoliba AC (59 pts) valide son titre de champion devant l’AS Bakaridjan (51pts) et l’USC Kita (50 pts). A deux journées de la fin, les débats sont clos. Avec 59 points et à deux journées de la fin, le Djoliba ne peut plus être rejoint par ses poursuivants immédiats que sont : l’AS Bakaridjan (2e, 51 pts) et l’USC Kita (3e 50 pts). Le Djoliba AC réalise cette année le doublé (Coupe-Championnat) comme le Stade malien de Bamako l’avait fait la saison passée.







Alassane







RESULTATS DE LA 32e JOURNEE



Vendredi 1er juillet 20222



A Bamako- Stade Modibo Keita



AS Black Stars-USBO : 2-2



AS Police-AS Bakaridjan : 2-2



Suite :



Samedi 2 juillet 2022



A Koulikoro- Stade Diarrah



Duguwolofila-USFAS : 0-1



A Sikasso- Stade Babemba Traoré



AS Douanes-Yeelen : 0-0



A Bamako- Stade Mamadou Konaté



ASKO-LCBA : 0-0



Stade Modibo Keita



ASOM-Djoliba : 1-3



AFE-Onze Créateurs : 1-1



Dimanche 3 juillet 2022



A Bamako-Stade Modibo Keita



Stade malien-USC Kita : 4-1



AS Réal-COB : 1-2







Classement de la 32e journée



1-Djoliba : 59pts, 32mj, 16v, 11n, 5d, 43bp, 18bc, +25



2- Bakaridjan : 51pts, 32mj, 13v, 12n, 7d, 36bp, 26bc, +10



3- USC Kita : 50pts, 32mj, 11v, 17n, 4d, 32bp, 27bc, +5



4- Stade malien : 49pts, 32mj, 14v, 7n, 11d, 36bp, 25bc, +12



5-ASKO: 47pts, 32mj, 12v, 11n, 9d, 31bp, 25bc, +6



6- AFE: 47pts, 32mj, 11v, 13n, 7d, 29bp, 26bc, +3



7- COB : 46pts, 32mj, 11v, 13n, 8d, 26bp, 22bc, +4



8- Réal : 45pts, 32mj, 10v, 15n, 7d, 23bp, 14bc, +9



9- Onze Créateurs: 43pts, 32mj, 10v, 16n, 7d, 30bp, 22bc, +8



10- USFAS : 43pts, 32mj, 10v, 13n, 9d, 25bp, 27bc, -2



11- LCBA: 41pts, 32mj, 10v, 11n, 11d, 29bp, 32bc, -3



12- Yeelen : 41pts, 32mj, 9v, 14n, 9d, 27bp, 26bc, +1



13- Police : 39pts, 32mj, 8v, 15n, 9d, 24bp, 28bc, -4



14- Black Stars : 38pts, 32mj, 10v, 8n 14d, 22bp, 29bc, -7



15- Duguwolofila : 36pts, 32mj, 8v, 12n, 12d, 25bp, 35bc, -9



16- USBO : 34pts, 32mj, 9v, 7n, 16d, 32bp, 41bc, -9



17-ASOM : 23pts, 32mj, 3v, 14n, 15d, 15bp, 38bc, -23



18-Douanes : 21pts, 32mj, 3v, 12n, 17d, 16bp, 41bc, -25



