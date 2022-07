Transport: le Mali relance son trafic férroviaire national - abamako.com

News Économie Article Économie Transport: le Mali relance son trafic férroviaire national Publié le mercredi 6 juillet 2022 | aBamako.com

Départ du train voyageur Dakar Bamako marquant la reprise du trafic ferroviaire au Mali

Bamako, le 12 février 2018. Avec le ministre des Transports et du Désenclavement à bord, le train voyageur Dakar Bamako s`est ébranlé de la gare ferroviaire pour Kayes marquant ainsi la reprise officielle du trafic ferroviaire au Mali. Tweet

Le trafic ferroviaire national au Mali reprend ses droits. L’annonce a été faite ce mercredi 6 juillet 2022 par le ministre des Transports et des Infrastructures. Dans un communiqué dont aBamako.com a reçu copie, le ministre informe l’opinionn nationale de la relance du trafic ferroviaire entre Bamako et Kayes, avec la mise en rail de deux (02) locomotives (CC22-05 et CC22-07). Ces locomotiques devront effectuer des mouvements sur le trajet Bamako-Neguela, ce vendredi 8 juillet 2022.



Dans son communiqué, le ministre des Transports rappelle ces opérations qui constituent une phase du processus de relance du trafic ferroviaire national. Le premier voyage d’essai blanc, à cet effet, est prévu pour le mercredi 13 juillet 2022 sur l’itinéraire Bamako-Kayes-Bamako.



A cette occasion, le ministre a appelé au sens civique et à l’esprit de coopération des riverains et de toutes les personnes aux abords des rails. Il les a invités à la prudence ainsi qu’aux autres usagers des passages à niveau afin d’éviter tout incident.



M.S