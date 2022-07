Après la levée des sanctions contre le Mali: Le COREMA appelle tout un chacun à rester réaliste: « Nous ne devons ni céder à l’euphorie, ni croire à une victoire arrachée » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Après la levée des sanctions contre le Mali: Le COREMA appelle tout un chacun à rester réaliste: « Nous ne devons ni céder à l’euphorie, ni croire à une victoire arrachée » Publié le jeudi 7 juillet 2022 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par MS

Conférence de presse du Mouvement démocratique et populaire

Bamako; le 3 juin 2020 le Mouvement démocratique et populaire a tenu une conférence de presse pour présenter un mémorandum de sortie de crise Tweet



Après plusieurs autres partis politiques et Mouvements, le Collectif pour la Refondation du Mali (COREMA) vient de se prononcer sur la levée des sanctions économiques et financières infligées au Mali durant près de six mois. Dans ce (…)



RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE L’ARTICLE DANS LE NOUVEL HORIZON DU JEUDI 07 JUILLET 2022



BABA DEMBÉLÉ – NOUVEL HORIZON