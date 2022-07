Aïd-El-Kébir : Le Président de la Transition au chevet des veuves des militaires et paramilitaires tombés sur le champ de bataille - abamako.com

Aïd-El-Kébir : Le Président de la Transition au chevet des veuves des militaires et paramilitaires tombés sur le champ de bataille Publié le jeudi 7 juillet 2022

À cette veille de fête de Tabaski, le Président de la Transition, SE le Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l’État, comme à l’accoutumée, n’a pas oublié les personnes démunies. Ce jeudi 7 juillet 2022, il a procédé à une remise de moutons et de kits alimentaires aux veuves des militaires et paramilitaires tombés sur le champ de bataille. Cette cérémonie s’est déroulée à la base B du Génie militaire de Bamako.











Présidée par Colonel Assa Badiallo TOURÉ, Conseillère spéciale du Chef de l’État, cette cérémonie entre dans le cadre des œuvres sociales du Président de la Transition. La Conseillère spéciale était, à l’occasion, accompagnée par une délégation de la présidence.

Au total 200 têtes de béliers, 200 sacs de 50 kg de riz et 200 bidons de 20 litres d’huile, ont été distribués gracieusement par le Président de la Transition aux veuves des militaires et paramilitaires tombés sur le champ de l’honneur.

Chaque famille a reçu à l’occasion un kit composé d’un sac de riz, d’un bidon d’huile et d’un bélier, des mains de la conseillère spéciale, au nom du Chef de l’État.

Selon les précisions de la Conseillère spéciale du Président de la Transition, les militaires tombés sont morts pour la Nation, en laissant derrière eux des veuves et des orphelins que la patrie reconnaissante n’oubliera pas. « On sait que la Tabaski est une fête très importante au Mali. Un moment durant lequel les veuves peuvent sentir l’absence de leur mari », a expliqué Colonel Assa Badiallo TOURE avant d’indiquer à ces veuves que ces offres ne feront certes « pas revenir leur époux, mais leur prouvera qu’elles ne sont pas seules ».

Le Président de la Transition a donc donné le ton. Il revient à chaque Malien de penser à ses voisins pour que pendant cette journée de la fête de la Tabaski, tous les enfants et toutes les femmes aient le sourire, a exhorté la Conseillère spéciale.

Mme TRAORE Mariam KONE, Présidente des veuves de la Coordination du Mali, a remercié, au nom de toutes les veuves de militaires et paramilitaires tombés pour la patrie, le Chef de l’État pour ce geste. Elle a formulé des bénédictions pour la réussite de la Transition, le retour de la paix et de la stabilité au Mali.



Source : Présidence de la République du Mali