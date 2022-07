Primature : Des investisseurs iraniens reçus par le chef du gouvernement - abamako.com

Primature : Des investisseurs iraniens reçus par le chef du gouvernement Publié le jeudi 7 juillet 2022 | Primature

Le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga, a reçu en audience hier mercredi 6 juillet 2022, une délégation d’investisseurs Iraniens, conduite par le PDG du groupe SHIRIN. ASAL M. Younes JAELEH.











Choguel Kokalla Maïga, a rappelé la particularité des liens qui nous unissent avec l’Iran. Le Mali et l’Iran a fait remarquer le Premier ministre, sont deux pays frères musulmans fiers de leur histoire et de leur souveraineté. Le Premier ministre, a exprimé les attentes fortes du Mali en matière d’investissement et cela dans plusieurs domaines notamment l’Agriculture, l’élevage, les mines.

Autant de secteurs pour lesquels les visiteurs du jour ont exprimé un grand intérêt. Qu’il s’agisse du coton, de l’engrais, de la viande ou de la transformation des produits agricoles, de la production du riz ou du blé, le partenaire Iranien se dit prêt à investir au Mali afin de satisfaire les besoins de l’Iran au lieu d’importer d’ailleurs.

Les opportunités ne manquent pas pour booster la coopération. Il n’est point exclut que très prochainement des projets d’abattoirs voire de création d’une banque en soutien aux actions de coopération soient réalisés.

Source : CCRP /Primature