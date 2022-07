Amélioration du plateau sanitaire au Mali : La clinique périnatale Mohamed VI, inaugurée par le Premier Ministre, Choguel K Maiga. - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Amélioration du plateau sanitaire au Mali : La clinique périnatale Mohamed VI, inaugurée par le Premier Ministre, Choguel K Maiga. Publié le jeudi 7 juillet 2022 | Primature

Tweet



Le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga, a inauguré, ce jeudi 7 juillet 2022, la clinique périnatale Mohamed VI en commune 4 du Distrct de Bamako. C’était en présence de plusieurs membres du Gouvernement, et de l’Ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali.

Dans son allocution, le Chef du Gouvernement, a rendu un vibrant hommage, à Sa Majesté le Roi Mohamed VI et au Colonel Assimi Goïta, qui œuvrent tous au renforcement de la coopération bilatérale et à la consolidation des liens d’amitié entre le Maroc et le Mali, deux pays amis et frères.

Choguel Kokalla Maïga, a salué la construction de cet établissement de santé, qui a été construit et équipé à hauteur de 9,9 milliards de francs par la Fondation Mohammed VI pour le développement durable, qui l’a offert au Mali au franc symbolique.

Il faut rappeler que cette clinique périnatale, dispose de 79 lits d’hospitalisation, avec une capacité d’accueil de 5. 000 naissances par an.

CCRP/Primature