Publié le jeudi 7 juillet 2022 | aBamako.com

Moumouni Guindo, Président de l`Office Centrale de Lutte contre l`Enrichissement Illicite (OCLEI)

L'Office centrale de lutte contre l'enrichissement illicite (OCLEI) a organisé ce jeudi 7 juillet 2022, à l'hôtel Maëva, une journée d'échanges avec la presse malienne.



Placée sous le thème '' Stratégie et mécanisme pour la gestion transparente des fonds de lutte contre la COVID-19'', cette rencontre présidée par le président de l'Oclei, s'inscrit dans le cadre de la journée africaine de la lutte contre la corruption.



Selon le président de l'Oclei, Moumouni Guindo, en ce qui concerne le Mali, il ressort des rapports de structure de contrôle que de 2005 à 2019, les irrégularités financières au détriment de l'Etat et des collectivités s'élèvent à environ 1266 milliards de F CFA des suites de détournement de derniers publics, de fraudes aux marchés publics, de gaspillage et de violations des textes.



''Ces montants ainsi perdus ou gaspillés auraient pu servir à financer la construction d'écoles, d'hôpitaux, d'infrastructures publiques, à donner accès à de l'eau potable aux populations'', a-t-il indiqué



