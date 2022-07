Football féminin : l’AS Mandé remporte la 7e édition de la coupe du Mali en battant les super lionnes 1-0. - abamako.com

L’AS Mandé de la commune IV de Bamako a remporté cet après midi, la finale de la 7e édition de la coupe du Mali de football féminin en dominant les Super lionnes 1-0.



La finale de cette édition qui s’est jouée au Stade Mamadou Konaté, était présidée par le ministre chargé des sports, Mossa AG Attaher qui était en compagnie de ses collègues Ministres de la Santé et celle de la Promotion de la Femme de l’enfant et de la famille.



Cette finale était pleine de rebondissements avec un match très équilibré, les jeunes dames ont démontré leurs talents et savoir-faire sur le terrain. Au finish, c’est l’AS Mandé qui l’a remporté par le score de 1-0.



En plus des médailles, l’équipe vainqueur a brandi son trophée et le chèque géant de 5 millions de FCFA, tandis que l’équipe perdante a empoché la somme de 3 millions de FCFA.



Les deux ministres qui accompagnaient le ministre des sports, dans un élan de soutien et de solidarité gouvernementale, ont reçu chacune une attestation de reconnaissance pour leur participation à la 7ème édition de la Finale de la Coupe du Mali de Football ( Dame).



A la fin de la rencontre, le ministre des sports a félicité le président de la FEMAFOOT et son staff pour la réussite de cette compétition.



