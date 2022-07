Prévention de l’enrichissement illicite : la Cour suprême a enregistré de 2018 à 2020 1220 déclarations de biens - abamako.com

L’information a été donnée par la mission de prévention de l’enrichissement illicite de l’Office central de lutte contre l’enrichissement illicite lors de la journée d’échanges avec la presse malienne le jeudi 7 juillet 2020.



Selon les chiffres présentés en 2018 le nombre de déclarations de biens enregistrées par la Cour Suprême est de 629, 338 en 2019, et 253 en 2020.



Au regard des chiffres, l’année 2020 a enregistré une diminution de déclarations de biens qui s’explique selon certains responsables de l’Oclei par des réticences à la déclaration de biens.



Au Mali, les assujettis à la déclaration des biens sont les personnalités ci-après: les Présidents et Chefs des Institution de la République; les membres du Gouvernement et les personnes ayant rang de ministres, les Secrétaires généraux des Départements; les structures de contrôle et vérification;

les membres de lOCLEI, la CENTIF, les PCA; les Gouverneurs, Ambassadeurs, Consuls généraux; les Préfets, Sous-préfets, les Directeurs centraux, etc.



M.S