Après la levée des sanctions de la CEDEAO : Bamako et Lomé réactivent le Groupe de Soutien à la Transition au Mali Publié le vendredi 8 juillet 2022 | aBamako.com

Discussions entre le ministre malien des affaires étrangères, Abdoulaye DIOP et son homologue du Togo, Robert Dussey.

Après la levée des sanctions de la CEDEAO pesant sur le Mali depuis le 09 janvier 2022, levée décidée le 03 juillet dernier à l’occasion de la 61è session ordinaire des chefs d'Etat et de gouvernements de l'organisation sous-régionale, le chemin semble être balisé pour la reprise des activités du Groupe de Soutien à la Transition au Mali (GST-Mali). C’est le moins que l’on puisse dire de la mobilisation dont font preuve les chefs de la diplomatie du Mali et du Togo en cette période post-sanctions.



En déplacement à Bamako le jeudi 07 juillet 2022, dans le cadre d’une visite de travail, le ministre togolais des Affaires étrangères, Prof. Robert DUSSEY et son homologue malien Abdoulaye DIOP ont souligné la nécessité de réactiver le Groupe de Soutien à la Transition au Mali (GST-Mali) en vue de mobiliser à nouveau les acteurs régionaux et internationaux, notamment les partenaires techniques et financiers, autour du processus de Transition.

« A cet égard, les deux parties, en concertation avec l’Union Africaine, ont décidé de tenir la prochaine réunion du Groupe de Soutien à la Transition au Mali (GST-Mali) dans la première quinzaine du mois de septembre de l’année 2022 à Lomé. » précise le communiqué conjoint issu de la rencontre des deux ministres.



ANDROUICHA