Le ministre des affaires étrangères du Togo, prof. Robert Dussey, reçu à Koulouba le 6 septembre 2021 par le colonel Assimi Goïta

Le ministre togolais des Affaires Etrangères, de l’Intégration Régionale et des Togolais de l’Extérieur, Prof. Robert DUSSEY, était en visite de travail le jeudi 07 juillet 2022 à Bamako où il a été reçu dans un premier temps par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta avant d’avoir une séance de travail avec son homologue S.E. Abdoulaye DIOP.



Selon le communiqué conjoint issu de ce déplacement, au cours de son entretien avec le président Assimi Goïta, le Ministre Robert DUSSEY les félicitations du Président togolais à son homologue malien dont l’ouverture d’esprit et la volonté manifeste de sortir de l’impasse ont facilité les pourparlers avec la CEDEAO et l’obtention d’un compromis satisfaisant. Il a notamment souligné que les récents efforts constructifs déployés par le Gouvernement malien à travers, entre autres, la promulgation de la Loi électorale, y compris la création de l’Agence indépendante de gestion des élections (AIGE) et l’adoption consensuelle et inclusive du chronogramme détaillé du processus de Transition ont contribué de façon significative à l’émergence de la dynamique positive qui a conduit à la levée des sanctions.



Toujours selon le communiqué, le Président de la Transition a salué l’élan de solidarité active du Togo et a remercié S.E. Faure Essozimna GNASSINGBE, Président de la République Togolaise, pour son soutien à l’effort de dialogue du Gouvernement malien avec la CEDEAO et la communauté internationale. Le Président GOĨTA a, en outre, réitéré la gratitude du Peuple malien au Président GNASSINGBE pour son implication forte et ses efforts de facilitation, en appui aux initiatives du Médiateur de la CEDEAO.



