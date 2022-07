Le journaliste Olivier Dubois, originaire de Martinique, otage depuis 15 mois au Mali - abamako.com

News Société Article Société Le journaliste Olivier Dubois, originaire de Martinique, otage depuis 15 mois au Mali Publié le vendredi 8 juillet 2022 | Francetv

Le journaliste d'origine martiniquaise Olivier Dubois. • ©J. Pain (twitter)

Ce 8 juillet 2022 marque le 15e mois de captivité d’Olivier Dubois, journaliste d’origine martiniquaise, enlevé au Mali le 8 avril 2021. Au nom de la liberté de la presse et en soutien à la famille, nous soulignerons ce rappel chaque 8 du mois jusqu’à sa libération.

Martinique la 1ère • Publié le 8 juillet 2022 à 03h00

Olivier Dubois, 47 ans, journaliste d’origine martiniquaise (sa famille réside notamment au François) est captif depuis le 8 avril 2021.



Ce jour-là, à Gao, dans le nord-est du Mali, il a été enlevé, après avoir voulu interroger un chef intermédiaire du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM, affilié à Al-Qaida). La confirmation de sa captivité arrive près d’un mois après son enlèvement, le 4 mai, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.



Le journaliste affirmait, le visage grave, être captif du GSIM, devenant le seul otage français, connu dans le monde. Une enquête antiterroriste a été ouverte en France et avance dans le plus grand secret.





Olivier Dubois, journaliste indépendant, qui collabore avec Le Point Afrique, Libération et Jeune Afrique est soutenu par ses confrères de Martinique par le biais du Club Presse mais aussi par des personnalités du monde politique, culturel ou associatif en Martinique.



Un an après l'enlèvement du journaliste martiniquais, Laurent Bayon, l'avocat de sa compagne Déborah Al Hawi Al Masri et son fils, ont demandé l'ouverture d'une information judiciaire pour accéder à la procédure, tenue jusqu'ici secrète par le Parquet national anti-terroriste. Laurent Bayon s’est rendu à Bamako (Mali) pour faire avancer le dossier.