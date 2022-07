Processus de relance du trafic ferroviaire au Mali : Finis les travaux, place aux essais - abamako.com

Publié le vendredi 8 juillet 2022

Manifestation de joie des populations riveraines du rail à la reprise du trafic voyageur Bamako-Kayes

Toukoto, le 12 février 2018. Les populations riveraines du rail sur le trajet ferroviaire de Dakar-Kayes à l`instar de celles de Toukoto, ont manifesté à l`endroit du ministre des Transports et du Désenclavement, tout leur bonheur vis-à-vis de la reprise du transport des passagers. Tweet

Dans le cadre de la relance des activités ferroviaires au niveau national, à l’arrêt depuis mai 2018, les locomotives CC2205 et CC2207 effectuent ce vendredi 08 juillet 2022 des mouvements sur le trajet Bamako-Neguela, commune de Bossofala, cercle de Kati. Il s’agit là d’un test grandeur nature qui devra permettre de relever et de corriger entre autres, les anomalies sur le matériel roulant et sur la voie ferrée avant le premier voyage d’essai blanc prévu pour le mercredi 13 juillet, sur l’axe Bamako-Kayes-Bamako



Auparavant, le Gouvernement avait adopté un plan d’urgence de relance du trafic ferroviaire de voyageur et de marchandises entre Bamako et Diboli, pour un coût estimé à 9 milliards 874 millions 86 mille 674 francs CFA.



Selon une communication faite par le ministre en charge du dossier lors du conseil des ministres du jeudi 07 juillet 2022, la mise en œuvre de ce plan d’urgence confiée à la Société de Patrimoine Ferroviaire du Mali a permis de réhabiliter 19 gares sur le trajet et les ateliers centraux de Korofina et de Kayes. Une partie des équipements mécaniques et des outillages pour les travaux de la voie a été acquise et les travaux de traitement des points critiques de la voie ferrée entre Bamako et Kita ont été effectués.



La communication du ministre a aussi fait cas du décapage des remblais sur les rails, de la pose des traverses en bois sur les ouvrages d’art de Bamako jusqu’à Diboli ainsi que la réalisation des travaux de confortement des ponts de Galougo, de Mahina et de Toukoto. La réparation des locomotives CC2205 et CC2207, des voitures, des fourgons et des générateurs de la rame de transport de voyageurs n’est pas du reste des travaux effectués.



ANDROUICHA