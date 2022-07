Opération Maliko Théâtre Est : Tabaski à Gao les FAMa à cheval sur les patrouilles de grande envergure - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Opération Maliko Théâtre Est : Tabaski à Gao les FAMa à cheval sur les patrouilles de grande envergure Publié le vendredi 8 juillet 2022 | malijet.com

© AFP par PHILIPPE DESMAZES

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Patrouille de l`armée malienne et française entre Goundam et Tombouctou Tweet

Dans le but de renforcer le dispositif sécuritaire dans la ville de Gao et environnants à l’approche de la fête de tabaski, des opérations de patrouilles de grande envergure des Forces de Défense et de Sécurité ont été lancées, le lundi 04 juillet 2022, au camp Firhoun Ag Alinçar de Gao.



Cela sous la houlette du chef d’Etat-major de la 1ère Région Militaire, le Lieutenant- colonel Ibrahim Samassa. Ces patrouilles ont été mises en place par le Commandant du Théâtre-Est de l’opération Maliko, le Colonel Famouké Camara.



Elles visent d’une part à sécuriser les personnes et leurs biens et d’autre part à interpeler toutes personnes suspectes et à fouiller minutieusement tous les véhicules suspects afin que les populations puissent vaquer librement à leurs occupations. Ces opérations permettront également de neutraliser les éventuels bandits armés qui se seraient infiltrés au sein de la population.



Dans l’exécution de ces patrouilles, les éléments sillonneront tous les quartiers de la ville de Gao



Le chef d’Etat-major de la RM-1, le Lieutenant-colonel Samassa a exhorté les Forces de Défense et de Sécurité à se donner à fond tout au long de cette patrouille avec professionnalisme, rigueur et détermination en vue de mener à bien la mission assignée.



Forces Armees Maliennes