Le gouvernement suspend son plan national de riposte contre les sanctions de la Cédéao - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Le gouvernement suspend son plan national de riposte contre les sanctions de la Cédéao Publié le vendredi 8 juillet 2022 | malijet.com

Tweet

« En application du principe de réciprocité, le gouvernement décide de suspendre l’application de son plan national de riposte aux sanctions de la CEDEAO et de l’UEMOA ». Annoncé comme tel, l’Exécutif donne l’impression à la population qu’elle avait fait quelque chose pour amoindrir l’effet des sanctions de la Cédéao. Il n’en est rien. Car tout le long des sanctions, le gouvernement n’a à aucun moment réussi à empêcher la flambée des prix mettant ainsi à mal le pouvoir d’achat de la population. Et puis, à part le Premier ministre et son gouvernement, personne au Mali, y compris les membres du Conseil national de Transition (CNT), ne connaît le contenu dudit plan. C’est très facile aujourd’hui, après la levée des sanctions, de parler de l’existence d’un plan qui, au pire des cas, s’il existait, n’était qu’une énorme fumisterie.



Abdrahamane SISSOKO