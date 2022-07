Mali : Olivier Dubois, 15 mois de trop aux mains des jihadistes - abamako.com

Mali : Olivier Dubois, 15 mois de trop aux mains des jihadistes Publié le vendredi 8 juillet 2022 | Jeune Afrique

© AFP par PHILIPPE DESMAZES

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Patrouille de l`armée malienne et française entre Goundam et Tombouctou Tweet

Ce 8 juillet, cela fait quinze mois, jour pour jour, que notre confrère Olivier Dubois a été enlevé au Mali. En France, la mobilisation de ses proches et soutiens ne faiblit pas. Leur but : que les autorités maliennes et françaises mettent tout en œuvre pour obtenir sa libération.



« Olivier ne peut plus attendre. » Dans une courte vidéo mise en ligne mercredi, le Festival d’Avignon – ville du sud de la France dont Olivier Dubois est originaire –, Cécile Helle, maire de la ville, et Olivier Py, président du festival, ainsi que de nombreux proches et soutiens de notre confrère enlevé au Mali le 8 avril 2021, délivrent un message : « Soyons acteurs de sa libération. »



Un message à destination des autorités maliennes et françaises, d’abord, et ensuite un moyen, pour ses proches, de faire savoir qu’ils ne l’oublient pas, malgré la distance et le temps. « Je pense vraiment que, alors qu’il est coupé du monde et qu’il se meurt un peu plus chaque jour dans le désert, cela lui permet de tenir un peu plus. Et il sait que nous, sa famille, essayons de tout faire pour parler de lui », a expliqué sa sœur, Canele Bernard, à France 3 Alpes-Côte-d’Azur.