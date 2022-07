Ce que les sanctions de la CEDEAO ont coûté à l’économie malienne et ce qu’il faut pour la relever - abamako.com

Presque tous les secteurs de l’économie malienne ont été affectés par les sanctions imposées au pays par la CEDEAO à la suite d’un coup d’Etat militaire.



En début juillet, la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a décidé de lever les sanctions imposées contre le Mali depuis le début de l'année.



A part le gel des avoirs maliens dans toutes les banques de la CEDEAO, les pays membres de la communauté avaient fermé leurs frontières avec le Mali et suspendu les transactions commerciales avec celui-ci. Seuls les produits médicaux et de première nécessité étaient épargnés.



Ces sanctions ont porté un grand coup à tous les secteurs d’activité du pays qui a frôlé la récession en début d'année.



''Les impacts ont été assez négatifs parce qu’en fait, déjà en début d’année, on tablait sur une croissance de 5% et un peu plus", explique Pr Abdoul Karim Diamoutene, économiste et enseignant chercheur à l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako.



"Donc, il était prévu que, si durant le premier trimestre les sanctions avaient été levées, on aurait assisté à un ralentissement de la croissance. Mais déjà, le fait que nous soyons dans le second trimestre, l’on table sur une récession. Par conséquent, ça veut dire une croissance négative", poursuit-il.



Selon lui, "on ne peut dire que les conséquences sont très négatives en perspective pour l’économie malienne".