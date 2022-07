Communiqué de presse de la cérémonie de prestation de serment et passation de charge de Monsieur le Gouverneur Jean-Claude BROU - abamako.com

Communiqué de presse de la cérémonie de prestation de serment et passation de charge de Monsieur le Gouverneur Jean-Claude BROU
Publié le vendredi 8 juillet 2022 | BCEAO

Cérémonie de prestation de serment et de passation de charges du nouveau Gouverneur de la BCEAO

Dakar, le 08 juillet 2022- Jean-Claude Kassi Brou a officiellement été installé dans ses fonctions de Gouverneur de la BCEAO. Tweet

Prestation de serment et passation de charge de Monsieur le Gouverneur Jean-Claude BROU.



Le vendredi 8 juillet 2022 à 10 heures, Monsieur Jean-Claude Kassi BROU, nouveau Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), a prêté serment devant le Président du Conseil des Ministres de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), Monsieur Sani YAYA, Ministre de l'Economie et des Finances de la République Togolaise, en application des dispositions de l'article 57 des Statuts de la Banque Centrale.



La cérémonie s'est déroulée dans les locaux du Siège de l'Institut d'émission à Dakar, en République du Sénégal, en présence notamment de Monsieur Tiémoko Meyliet KONE, Vice-Président de la République de Côte d'Ivoire, de membres du Conseil des Ministres de l'UMOA, et des Vice-Gouverneurs.



Cette prestation de serment marque l'entrée en fonction de Monsieur Jean-Claude Kassi BROU, Gouverneur de la BCEAO.



Fait à Dakar, le 8 juillet 2022