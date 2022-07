Mali :Annulation des frais de magasinage au port de Dakar pendant l’embargo - abamako.com

News Économie Article Économie Mali :Annulation des frais de magasinage au port de Dakar pendant l’embargo Publié le samedi 9 juillet 2022 | L’Essor

La mesure d’annulation des frais de magasinage au port de Dakar pendant l’embargo apporte un bol d’oxygène aux opérateurs maliens dont les marchandises ont transité par par le port de Dakar.





Les autorités sénégalaises ont répondu favorablement à la demande de la direction des Entrepôts maliens au Sénégal. Elle avait sollicité l’annulation des frais de magasinage au port de Dakar pour les marchandises en transit pour le Mali, pendant la période de l’embargo de la Cedeao et de l’Uemoa.



« Je marque mon accord pour une annulation des frais de magasinage à compter du début de l’entrée en vigueur de l’embargo contre le Mali jusqu’à ce jour », confirme le directeur général du port de Dakar, dans une correspondance, datant du 23 juin dernier, adressée au directeur des Entrepôts maliens au Sénégal.



Les chefs d’État de la Communauté économique des États d’Afrique de l’ouest (Cedeao) ont ordonné, dimanche 3 juillet, la levée des sanctions économiques et financières qui empêchaient les échanges commerciaux entre le Mali et les pays membres de la Cedeao depuis six mois. Ces sanctions, bien que ciblant le Mali, ont eu de lourdes conséquences sur l’économie de l’ensemble des pays de la région.