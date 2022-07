Mali : la classe politique soulagée mais prudente après la levée des sanctions de la Cedeao - abamako.com

Mali : la classe politique soulagée mais prudente après la levée des sanctions de la Cedeao Publié le samedi 9 juillet 2022 | Jeune Afrique

© Autre presse par DR

Réunis à Accra, au Ghana, ce 3 juillet, les chefs d’État de l’institution sous-régionale ont levé les sanctions économiques et financières imposées depuis janvier. Une décision saluée par la classe politique de Bamako, qui appelle à tout faire pour un retour à l’ordre constitutionnel.

Cela faisait près de six mois que le Mali avait été placé sous embargo financier et économique par l’instance sous-régionale. Des sanctions finalement levées ce 3 juillet lors du sommet de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) qui s’est tenu à Accra, au Ghana.