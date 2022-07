Dennis Hankins, Ambassadeurs des Etats-Unis au Mali: «La coopération entre le Mali et mon pays est vieille de plus de 42 ans et n’a cessé de s’accroitre» - abamako.com

Dennis Hankins, Ambassadeurs des Etats-Unis au Mali: «La coopération entre le Mali et mon pays est vieille de plus de 42 ans et n'a cessé de s'accroitre» Publié le dimanche 10 juillet 2022

L’Ambassadeur des États-Unis au Mali, Dennis Hankins et ses compatriotes vivant sur les berges du Niger ont célébré avec faste le 246ème Anniversaire de l’indépendance des États-Unis. C’était le jeudi 30 juin 2022, dans l’enceinte de la représentation diplomatique, en présence d’une très forte délégation des membres du Gouvernement malien, des Ambassadeurs accrédités au Mali.





Le diplomate a saisi l’occasion pour faire ses adieux au peuple malien, tout en clamant son amour

pour le Mali. L’Ambassadeur des États-Unis au Mali a entamé ses propos en retraçant la fructueuse coopération qui lie les deux (02) pays, tout en mettant l’accent sur les domaines d’interventions de son pays au Mali noprogramme de la coopération des États-Unis au Mali est axé sur la santé, l’éducation, la sécurité alimentaire incluant le développement économique rural

et la gouvernance. Selon lui, en collaboration avec la Mission multidimensionnelle intégrée

des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) et d’autres organisations multilatérales, les USA contribuent activement aux efforts de stabilisation notamment sur les plans

sanitaire, sécuritaire et éducatif. «La coopération entre le Mali et mon pays est vieille de

plus de quarante-deux (42) ans et n’a cessé de s’accroitre. Les USA sont l’un des principaux

partenaires techniques et financiers du Mali», a fait savoir l’Ambassadeur des États-Unis au Mali, Dennis Hankins. À ses dires, le du Mali, au renforcement des capacités des Forces de Défense et

de Sécurité Maliennes (FDSM) et de la lutte contre le terrorisme au Mali et dans la région.

Il a ensuite salué l’effort du Gouvernement de Transition malien qui vient de se prononcer sur

le chronogramme des prochaines échéances électorales. Dennis Hankins a profité de l’occasion pour faire ses adieux et a fait savoir qu’il gardera des souvenirs inoubliables de son passage au Mali, surtout ses voyages à l’intérieur du pays. Pour lui, cela lui a permis de se plonger dans l’eau

de la riche culture malienne. En prenant la parole, Alhamdou AG ILYENE, ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’intégration africaine a, au nom du Président de la Transition, de l’ensemble du Gouvernement et du peuple malien, souhaité une excellente fête au peuple des États-Unis d’Amérique. Il a rappelé les liens séculaires qui existent entre les deux nations tout en glorifiant la coopération très dynamique et coopérative entre le Mali et les USA.



Aussi, il a rassuré Dennis Hankins du soutien indéfectible du Mali et des maliens, tout en le remerciant pour les efforts fournis par son pays afin de permettre au Mali de faire face aux nombreux défis. Il a souhaité bon retour à Dennis Hankins au bercail.