News Politique Article Politique Malick Diaw, président du conseil national de transition (CNT): «Le Président de la Transition n’a pas hésité une seule seconde pour promulguer la Loi électorale...» Publié le dimanche 10 juillet 2022 | L’express de Bamako

Adoption de la loi électorale au CNT

La clôture de la Session Ordinaire d’avril 2022 du Conseil National de Transition (CNT) a eu lieu, le vendredi 1er juillet 2022, au Centre International de Conférence de Bamako (CICB), sous la présidence du président de cette Institution, le Colonel Malick Diaw qui a précisé qu’après trois (03) mois d’intenses activités parlementaires, ils sont enfin arrivés au terme de leur Session ordinaire d’avril 2022.



Le président du CNT a rappelé que de la date d’ouverture de cette session, le lundi 4 avril

2022, à sa clôture, notre pays a enregistré d’im- portants évènements



dont certains ont failli

entacher le cours de la

Transition. «Je veux

parler notamment du

coup d’État déjoué par

les Forces de Défense

et de Sécurité du Mali

(FDSM), dans la nuit

du 11 au 12 mai 2022.

Cet acte malveillant

posé au moment où

le Mali se bat pour sa



refondation et sa sta-

bilité a été vigoureu-

sement condamné par



le Conseil National

de Transition (CNT)



dans son communi-

qué du 17 mai 2022.



C’est l’occasion pour

nous de réitérer notre

soutien constant à

Son Excellence Le

Colonel Assimi Goïta,



Président de la Tran-

sition, Chef de l’État,



à toutes les Institu-

tions de la République



ainsi qu’aux Forces de



Défense et de Sécu-

rité maliennes (FDSM)



dans leur quête quo-

tidienne de sécurisa-

tion du pays et de réta-

blissement de l’ordre



constitutionnel», a

souligné le président du

CNT, tout en ajoutant ce

qui suit: «Aujourd’hui,



nous sommes large-

ment réconfortés suite



au décret n°0335/

PT-RM du 6 juin 2022

qui a fixé la durée de



la Transition à vingt-

quatre (24) mois pour



compter du 26 mars

2022. Ceci constitue



suite, des équipes de

restitution du Conseil

National de Transition

(CNT) sillonneront très



bientôt toutes les capi-

tales régionales pour



procéder à une large

vulgarisation du texte

auprès des populations

maliennes.

Il a rassuré que

le CNT continuera plus

que jamais à jouer le

rôle régalien qui est le

sien dans l’architecture

institutionnelle et dans



une expression très

forte de la volonté des

plus hautes autorités

du pays de disposer

d’une boussole bien

réglée pour la suite



de la transition, à tra-

vers l’élaboration sub-

séquente d’un chro-

nogramme réaliste



devant nous conduire



à des élections géné-

rales crédibles.



La nouvelle Loi

électorale dont nous

saluons l’adoption

constitue à cet effet le

déclic d’une échéance

que nous souhaitons

atteindre en toute

quiétude et en toute

responsabilité. C’est

le lieu de rappeler que

cette loi électorale

qui constitue l’un des

piliers du renouveau

démocratique de notre

État n’est ni l’apanage

exclusif du seul CNT

encore moins celui

du Colonel Malick

Diaw. Elle est le fruit

d’un long processus

de concertation avec



l’ensemble des ac-

teurs sociopolitiques



de notre pays.

Elle est donc

la loi du Mali, raison



pour laquelle le Pré-

sident de la Transition



n’a pas hésité une

seule seconde pour

la promulguer. Merci

à Son Excellence le

Colonel Assimi Goïta

pour sa clairvoyance

et sa sagacité dans la

gestion de ce dossier.

Merci et félicitations



également à la Com-

mission des Lois pour



son examen minutieux

du projet».

Le Colonel Diaw

a précisé que pour la