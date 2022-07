Affaire « MaliJolie Dewn » Qui est derrière l’acharnement contre les sœurs Cissé et Saran Yara ? - abamako.com

Affaire « MaliJolie Dewn » Qui est derrière l'acharnement contre les sœurs Cissé et Saran Yara ? Publié le dimanche 10 juillet 2022 | L'express de Bamako

Décidément, l’indépendance de la justice ne serait encore qu’un vain mot en ces temps de Mali Kura qu’on clame haut et fort. Vous-vous rappelez encore sans doute de l’affaire dite « Mali Jolie dewn » dans laquelle la femme de notre confrère Moussa Kondo, Aminata Cissé, sa sœur Faty Cissé et leur amie Saran Yara sont injustement et arbitrairement détenues à la Maison d’Arrêt pour Femme de Bollé depuis bientôt deux mois. Que leur reproche-t-on ? Rien, selon des sources judiciaires, le dossier étant complètement vide ! Plus grave, l’affaire semble prendre une nouvelle tournure avec le musellement de la justice dont l’indépendance des magistrats vient de prendre un nouveau coup. Et pour cause : les sœurs Cissé et Saran Yara, qui



avaient bénéficié de la liberté provisoire, se sont vues retenues à la dernière minute par un appel venu d’on ne sait où. Autrement dit, quelqu’un de bien malin tapis dans l’ombre, via le parquet général, s’est opposé à la décision du juge d’instruction en charge du

dossier.



C’est dire que nous ne sommes plus dans une banale histoire de page facebook, mais bien en face d’un acharnement certain contre les sœurs Cissé et Saran Yara. La preuve, plusieurs à

être interpellées dans le cadre de l’affaire « Mali Jolie dewn », toutes les autres femmes qui étaient avec elles ont été libérées. Pour- quoi ? Elles obtiennent la li- berté provisoire, mais on



décidé quand-même de les retenir en prison alors qu’elles ont signé tous les documents par le biais d’une greffière dépêchée à cette à fin à Bollé. Il faut aussi rappeler qu’elles avaient fait objet de harcèlement et d’acharnement avant trans- fert à Bollé !



Qu’est-ce qui se cache derrière cette affaire ? La réponse dans nos prochaines éditions.