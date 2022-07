Levée des sanctions de la CEDEAO contre le : Et la conversion téléphonique de Boubou Cissé? - abamako.com

© aBamako.com par A S

Lancement de la nouvelle version du système intégré de gestion des impôts et taxes assimilés

Photo Boubou CISSE



Le 03 juillet 2023 la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest a levée les sanctions économiques et financiers imposées contre le Mali . Ces sanctions évoquées lors d'une conversation téléphonique entre l'ancien premier ministre Boubou Cissé et le président Alassane Ouattara prédisait la chute du gouvernement en trois ou quatre semaines

Cela n'a pas été le cas six mois après une résilience de la population malienne

Approché par nos soins, le tribunal de grande instance de la commune IV qui avait ouvert une enquête( pour atteinte ou tentative d'atteinte et complicité à la sureté intérieure et extérieure du Mali) sur la dite conversation téléphonique, indique que l'authentification est terminée







C'est dans cette optique que la jeunesse de la commune VI souhaiterais également refaire une mise à jour pour démontrer les différents dossiers de corruptions où le nom de Boubou Cissé apparaît. L’ancien premier ministre est cité dans de multiples affaires de corruptions ,sauf qu’aucunes sanctions ou justice n’ont été entreprise.





Dans cette lettre, la jeunesse de la commune VI revient sur les différents dossiers de corruptions qui selon eux ne sont pas à négliger

On rappelle les victimes des manifestations du M5-RFP où une dizaine de morts ont été déplorés et 40 blessés, cette manifestation avait eu lieu entre le 10 et le 13 Juillet 2020 en contestation du régimeIBK,avec Boubou Cissé à la primature.



Également le dossier du fonds Covid ,de la disparition de 3,5 milliards à l ’Hôtel desFinances,du marche de 100 blindés en 2019-2020 , du marché gré à gré attribué à certain Léo Tall , de la concession des Aéroports du Mali…



Le dossier concernant le scandale des blindés en carton. En effet, 100 milliards pour 100 blindés de type Typhon, tout n’était qu’un pire montage financier sur fond de surfacturation, de corruption et de concussion sur le dos du contribuable malien!



« Vous rendrez-vous au tribunal ?Oui, si la justice me demande de me présenter, je le ferai évidemment. Mais je n’ai pour l’instant reçu aucune convocation d’aucune autorité. »Voici les mots de Boubou Cissé adressé au journal Le Monde Afrique après le coup d’Etat contre IBK (paix à son âme). Est-ce vrai Monsieur Cissé ? N’avez-vous pas reçu de convocation ?



Nous devons faire bloc contre lui, notre pays le Mali a besoin de l’apport de toute la société, notre pays a tant souffert contre ces corrupteurs donc à nous de le rebâtir à notre image