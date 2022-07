Gao : Barkhane précise que ceux présentés comme » ses anciens collaborateurs, qui réclament leurs droits » appartenaient à la société d’intérim RMO - abamako.com

Gao : Barkhane précise que ceux présentés comme » ses anciens collaborateurs, qui réclament leurs droits » appartenaient à la société d'intérim RMO Publié le lundi 11 juillet 2022 | L'Indépendant

Dans une brève publiée dans notre parution n°5501 du mercredi 6 juillet dernier, nous écrivions, sur la base des informations données par le Studio Tamani : » Gao : des anciens collaborateurs de la force Barkhane réclament leurs droits « . A la suite de cette publication, reprise sur notre site et page facebook, nous avons reçu certaines » précisions « du service de communication de Barkhane.











D’après ces éléments fournis par le Commandant Patrick, » ce personnel appartenait à la société d’intérim RMO. Son contrat arrivant à terme, ce personnel ne pouvait plus travailler sur la base de Gao. S’il y a un litige de fin de contrat, seule la société RMO pourra y apporter des explications. Barkhane a scrupuleusement respecté les clauses du contrat avec ladite société « .



Par ailleurs, s’agissant de la photo choisie pour l’illustration, jugée par le service de communication de Barkhane comme » particulièrement inadaptée et délivrant un message inapproprié « , nous tenons à préciser qu’aucune photo n’a été utilisée pour illustrer ledit articule dans la version papier du journal. C’est sur le site qu’une image des forces spéciales a été utilisée. Nous présentons nos excuses à nos fidèles lecteurs pour ces erreurs indépendantes de notre volonté.



La rédaction



Source: l’Indépendant