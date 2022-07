Relance des activités commerciales entre le Mali et le Sénégal après les sanctions: Le Port Autonome de Dakar allège le paiement des stocks maliens en souffrance dans ses installations - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Relance des activités commerciales entre le Mali et le Sénégal après les sanctions: Le Port Autonome de Dakar allège le paiement des stocks maliens en souffrance dans ses installations Publié le lundi 11 juillet 2022 | L’Indépendant

Tweet

Le Directeur général du Port Autonome de Dakar (PAD), Aboubakr Sadikh Bèye s’est félicité de la levée des sanctions économiques et financières de la CEDEAO et de l’UEMOA contre le Mali, le 3 juillet dernier, après six mois de mise en œuvre. Le Mali étant le premier partenaire commercial de son pays, le patron du PAD évalue à 800 milliards de FCFA les transactions entre les deux pays, avec une balance fortement excédentaire en faveur du Sénégal.









Les six mois de sanctions économiques et financières des organisations sous-régionales ont pénalisé l’économie malienne, celle du Sénégal aussi a été touchée. En effet, d’après le Directeur général du Port Autonome de Dakar, « ces sanctions ont constitué un frein mettant en cause tout un processus économique « . Aboubakr Sadikh Bèye d’ajouter : » Le Port Autonome de Dakar se félicite de la levée de l’embargo sur le Mali ». Il a fait ces déclarations en marge de la signature d’un accord entre le port de Dakar et celui de Tanger (Maroc).



« La décision de la levée de l’embargo sur le Mali par les Chefs d’État de la CEDEAO est un Ouf de soulagement pour le Port Autonome de Dakar », a déclaré Aboubakr Sadikh Bèye. Qui parle d’enlèvement d’un « goulot d’étranglement du commerce sous-régional et régional « . Pendant six mois, ces échanges ont été perturbés. » Nous comprenons la situation politique, mais nous souhaitons, dans le futur, que tous les pays et tous les acteurs fassent en sorte que les échanges ne connaissent aucun handicap, aucun frein, parce que nous avons des économies aux potentialités énormes, mais fragiles « , précise Sadikh Bèye.



Il a ajouté que « pour le Sénégal, le Mali représente le premier client commercial, puisque ce que nous vendons au Mali, nous ne le vendons à aucun autre pays au monde. Nous avons avec le Mali une balance excédentaire en centaines de milliards de frs « .



Il évalue les transactions commerciales à près de 800 milliards de frs du fait des relations fécondes des deux peuples sur le corridor.



Pour relancer les activités commerciales entre les deux pays, une rencontre entre les acteurs maliens et sénégalais, évoluant sur le corridor et au niveau du Port Autonome de Dakar, est prévue prochainement. Il s’agira de mettre en place une stratégie commune de gestion de la tarification des stocks.



Le DG d’annoncer la mise en place d’un dispositif pour alléger les paiements de ces stocks maliens en souffrance dans les installations du PAD.



YC avec Dakar actu



Source : l’Indépendant