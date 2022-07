Mali : le Gouvernement considère les militaires ivoiriens arrêtés comme des mercenaires - abamako.com

News Politique Article Politique Mali : le Gouvernement considère les militaires ivoiriens arrêtés comme des mercenaires Publié le mardi 12 juillet 2022 | studio tamani

Les quarante-neuf militaires ivoiriens interpellés, ce dimanche 10 juillet à l’aéroport de Bamako, sont des mercenaires. C’est ainsi que le Gouvernement de transition les considère. Il dénonce une arrivée de ces soldats sur le territoire malien sans autorisation.











Le communiqué indique que ces militaires ivoiriens sont arrivés sur le territoire malien sans avoir informé les autorités maliennes au préalable. En possession d’armes et de munitions de guerre, ces soldats n’avaient aucun ordre de mission, ajoute le communiqué. Selon le porte-parole du Gouvernement, la profession réelle de ces militaires dont une trentaine de forces spéciales était dissimulée.



Et pour justifier leur présence au Mali, ils ont avancé quatre versions, poursuit le colonel Abdoulaye Maïga. Il s’agit notamment de la mission confidentielle, la rotation dans le cadre de la MINUSMA, la sécurisation de la base logistique de la compagnie aérienne « Sahelian Aviation Services » et la protection du contingent allemand.



Selon le ministre, les responsables des forces de défense et de sécurité ivoiriennes contactés ont affirmé qu’ils ignoraient tout de la présence des militaires ivoiriens interpellés. La MINUSMA, elle, a indiqué qu’elle n’avait pas de rotation prévue, le 10 Juillet 2022. Un peu plus tôt, dans la journée, le porte-parole de la mission Olivier Salgado a affirmé, dans un tweet, que l’arrivée de ces soldats avait été préalablement notifiée aux autorités maliennes.



Source : Studio Tamani