Affaire militaires ivoiriens arrêtés à Bamako : Un policier de l'aéroport écope d'une sanction disciplinaire Publié le mardi 12 juillet 2022

Le sergent-chef Lassana F. Diarra en service au Commissariat Spécial de la Police de l’Air et des Frontières va devoir purger une sanction suite à un certain nombre de manquements de sa part constatés par sa hiérarchie. C’est ce qu’indique une lettre intitulée billet d’écrou adressée à la date du 11 juillet 2022 par le Commissaire chargé de la Police de l’Air et des Frontières au Directeur de l’Ecole Nationale de Police.



« Une sanction disciplinaire de cinq jours d’arrêt de rigueur avec demande d’augmentation (DA) à purger dans les locaux disciplinaires de l’Ecole Nationale de Police (E.N.P), est infligée au Sergent-chef de Police Lassana F. Diarra Mle 6789, en service au Commissariat Spécial de la Police de l’Air et des Frontières. » C’est en ces termes qu’est formulé le billet d’écrou en question. Pour motif justifiant cette sanction, le billet mentionne le manquement au devoir de réserve, de discrétion et de secret professionnel.



Selon les circonstances qui ont amené la hiérarchie policière à cette résolution punitive, elle a constaté via les réseaux sociaux dans la journée du 11 juillet 2022, que le Sergent-Chef Lassana F. DIARRA véhiculait des informations en audio sur l’incident relatif à l’arrivée non annoncée d’un contingent militaire ivoirien, survenu à l’Aéroport le 10 juillet 2022, alors que les investissements sont en cours. « Ce comportement de nature à ternir l’image de la Police Nationale constitue, non seulement un manquement grave au devoir de réserve, de discrétion et de divulgation de secret professionnel mais également est contraire à l’éthique et à la déontologie de la fonction policière. » a précisé la lettre signée du Commissaire divisionnaire Ibrahim KEBE.



