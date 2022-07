Victimes de la destruction des mausolées de Tombouctou : La réparation individuelle sera close le 14 novembre prochain - abamako.com

Alors que les réparations collectives ont été officiellement lancées le 6 juillet 2022, la réparation individuelle elle, sera close le 14 novembre prochain. L’information est du Fonds au profit des victimes.



Celui-ci a annoncé au cours d’un dîner de presse tenu la semaine dernière qu’à ce jour, outre la réparation symbolique, il a mis en œuvre des mesures individuelles de réparations dont le montant est strictement confidentiel pour plus de 850 victimes. Il a également mené les consultations initiales dans le cadre des réparations collectives, qui ont été lancées officiellement le 6 juillet 2022 à Tombouctou. La phase de la réparation individuelle sera close le 14 novembre prochain.



Pour rappel, le 17 août 2017, la Cour Pénale Internationale (CPI) avait rendu une ordonnance de réparation après avoir reconnu que le crime commis par Ahmad Al Faqi Al Mahdi a causé, au-delà du préjudice moral à la population malienne et à la communauté internationale, un préjudice économique et moral à la communauté de Tombouctou. Mais aussi un préjudice économique et moral aux descendants des saints enterrés dans les mausolées, aux maçons et aux gardiens. À cet égard, la (CPI) a fixé la responsabilité de Al Mahdi à 2,7 millions d’euro (environ 1,7 milliard FCFA) en faveur des victimes de son crime et a accordé des réparations individuelles et collectives. Cette somme prend en compte également la réhabilitation des bâtiments protégés.



