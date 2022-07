Sortie de crise / le Président de la Transition : ’’’ le projet de la nouvelle Constitution doit faire appel au droit, à l’histoire à nos valeurs sociétales..." - abamako.com

Sortie de crise / le Président de la Transition : ''' le projet de la nouvelle Constitution doit faire appel au droit, à l'histoire à nos valeurs sociétales..." Publié le mardi 12 juillet 2022 | aBamako.com

© aBamako.com par AS

Le président de la transition reçoit la Commission de rédaction de la nouvelle constitution

Bamako, le 12 juillet 2022. Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu la Commission de rédaction de la nouvelle constitution du Mali à Koulouba. Tweet

Dans la logique de l’élaboration d’une nouvelle Constitution, le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu la Commission de rédaction de la nouvelle Constitution du Mali à Koulouba, ce mardi 12 juillet 2022. Avant de les renvoyer à leurs missions d’élaborer une nouvelle constitution dans un délai de deux mois, le président de la Transition a tenu un discours à leur endroit dont aBamako.com propose la teneur ci-dessous.



"La Constitution étant le fondement juridique de l’Etat ainsi que la source de la légalité et de la légitimité des institutions politiques, celle-ci doit être l’affaires donc de tout le peuple tout entier qui sera appelée, en définitive, à prendre sa décision souveraine aucours d’un référendum.



C’est pour donner corps à cet important projet que j’ai décidé de créer une Commission de rédaction de l’avant projet de la Constitution et dont les membres ont été choisis selon des critères de compétences, d’engagement patriotique et d’impartialité.



Madame et Monsieur les membres de la Commission, après votre installation aujourd’hui, vous aurez la responsabilité de nous proposer un avant-projet de Constitution dans un délai de deux mois. La diversité de la composition de votre équipe et vos expertises respectives constituent des atouts qui serviront assurément pour la réussite de la noble mission qui vous ait confiée.

L’élaboration d’une Constitution, dans le contexte de la refondation de l’Etat, ne doit pas être considérée comme une affaire de seuls juristes. C’est pourquoi le choix a été fait de mettre en place une équipe pluridisciplinaire. Aujourd’hui, il s’agit bien d’un projet de portée nationale, qui touche aux intérêts de tous les groupes socioprofessionnels et conditionne la vie politique depuis.



Ledit projet doit faire alors appel aussi de droit à l’histoire, à nos valeurs sociétales, ainsi qu’aux principes humanistes et de justice, sans oublier les préoccupations de développement économique et d’organisation équilibrée du territoire.



En dernière analyse, il s’agit de tenir compte des aspirations profondes de notre peuple, relativement au système de gouvernance qui répond à ses intérêts fondamentaux. C’est pourquoi, vous devriez être à l’écoute des différents groupes socioprofessionnels et des différentes sensibilités politiques.



Je ne doute point qu’en adoptant une démarche participative, vous nous proposerez à la fin de votre mission un texte à la mesure des attentes du peuple et qui sera le socle d’institutions fortes et d’un jeu politique sein et d’équilibrer entre les différents acteurs institutionnels.