News Sport Article Sport Développement du sport : L’inestimable contribution du président Habib Sissoko célébrée par la Femafoot Publié le mercredi 13 juillet 2022 | Le Matin

Le 1er vice-président de la Fédération malienne de football (FEMAFOOT), M. Kassim Coulibaly a remis (au nom du Comité exécutif fédéral), la distinction de mérite au président du Comité national olympique et sportif du Mali (CNOSM), M. Habib Sissoko. La cérémonie de remise a eu lieu hier mardi 5 juillet 2022 en reconnaissance de son «inestimable contribution au développement des sports au Mali». Le président Sissoko a apprécié ce geste comme «une manifestation de l’entente cordiale au sein du Mouvement olympique et sportif national».







Les Jeux Olympiques «Paris 2024» étant l’objectif majeur pour le CNO du Mali, il a engagé la fédération à créer les meilleures conditions pour une qualification de l’équipe olympique de notre pays. Pour la circonstance, le vice-président de la Femafoot et le président du CNOSM étaient entourés de leurs proches collaborateurs.



Source: LE MATIN