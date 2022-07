Goma-coura : visite du Colonel Cissé à Birikiwèrè - abamako.com

News Politique Article Politique Goma-coura : visite du Colonel Cissé à Birikiwèrè Publié le mercredi 13 juillet 2022 | fama

Le commandant de la région militaire N°2 et commandant du secteur 5 de l’opération Maliko, le Colonel Youssouf Oumar Cissé s’est rendu dans la journée du lundi 11 juillet 2022 à Birikiwèrè, sur le site d’installations des unités assurant la sécurité des travaux de bitumage de la route Goma-Coura-Nampala-Léré, après avoir supervisé la passation de consignes au 22ème régiment d’Alatona.















Les travaux de ce tronçon avaient été arrêtés à cause de la situation sécuritaire. Mais, depuis 3 mois, les travaux de la route d’intérêt national et international ont repris. Cette route lie le Mali à la Mauritanie et à d’autres villes du Nord. La visite du site a permis au premier responsable de la sécurité de la région militaire de Ségou de constater aussi la reprise des activités quotidiennes (pêche, travaux champêtres) par les populations. Le Colonel Cissé a encouragé ses hommes à poursuivre leurs missions, à la suite d’une inspection du poste de sécurité et d’échanges avec ceux-ci.



Source : Forces Armées Maliennes