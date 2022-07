Trafic ferroviaire : début de l’essai blanc du train voyageur entre Bamako et Kayes - abamako.com

Trafic ferroviaire : début de l'essai blanc du train voyageur entre Bamako et Kayes Publié le mercredi 13 juillet 2022

Bamako, le 13 juillet 2022. Le ministre des Transports et des Infrastructures a procédé au lancement à la gare ferroviaire de Bamako de l`essai du train voyageurs entre Bamako et Kayes Tweet

Après plusieurs années de suspension, puis la rotation avec succès de deux locomotives entre Neguela et Bamako, le ministre des Transports et des Infrastructures a procédé, ce mercredi 13 juillet 2022, au lancement de l'essai blanc du train de transport voyageur entre Bamako et Kayes.



Cet essai du train voyageur à été mise en œuvre grâce à l'engagement constant du chef de l'Etat et au dévouement du Premier ministre, ainsi que les techniciens du secteur ferroviaire.



Selon les techniciens, plusieurs activités ont été réalisées avant les essais des locomotives, notamment la réhabilitation de 19 gares de Bamako à Kayes, la réhabilitation des ateliers centraux de Korofina et de Kayes, l'acquisition partielle des équipements mécaniques et outillages pour les travaux de voix, les travaux de traitement des points critiques de la voie entre Bamako et Kayes, la pose des traverses en bois sur les ouvrages et les travaux de confortement des points de Galougo, Mahina et Toukoto.

Dans son intervention, le ministre des Transports et des Infrastructures a annoncé l'acquisition prochaine d'autres équipements, la mise place d'un système de télécommunication des pièces de rechange qui sont indispensables pour entamer l'exploitation commerciale effective du train voyageurs entre Bamako et Kayes.



Elle a également souligné l'arrivée d'experts russes et la signature avec la société russe, STM, d'un mémorandum d'entente pour réhabiliter d'autres locomotives et réaliser l'étude de migration de la voie métrique vers la voie standard.



