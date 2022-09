Crise au sein de l’URD : Salikou saisit la cour suprême - abamako.com

Crise au sein de l'URD : Salikou saisit la cour suprême Publié le vendredi 9 septembre 2022 | Le Pays

Suite à la confirmation de Gouagnon Coulibaly comme président du parti de la poignée de main, le président par intérim, le professeur Salikou Sanogo a annoncé un pourvoi en cassation devant la cour suprême. Le bras de fer judiciaire va donc prendre encore beaucoup de temps.



« Chers camarades, la cour d’appel de Bamako, en vidant son délibéré dans l’affaire que vous connaissez tous, a, dans un arrêt sans équivoque, confirmé l’ensemble des dispositions du jugement du tribunal de la commune 5 du district de Bamako du 04 Avril 2022.Autrement dit-elle valide le congrès extraordinaire du 16 janvier 2022, confirme la légalité et la légitimité de l’élection de M. Gouagnon COULIBALY et annule la décision inique prise le 5 février 2022 au CRESS de Badalabougou par quelques cadres du Parti prétendant suspendre et exclure d’autres cadres et enfin met les dépens à la charge de l’appelant. Assurément, la vérité est indiscutablement NOTRE ». Telle est note publiée par le camp Gouagnon Coulibaly. La bataille judiciaire a-t-elle pris fin ? Non. En tout cas selon l’annonce faite par les soutiens du professeur Salikou Sanogo.



En effet, dans un communiqué, le secrétaire général du bureau national, Daouda Traoré a annoncé un pourvoi en cassation de la décision de la cour d’Appel. « L’URD informe ses militants et sympathisants que faisant suite aux voies de recours exercées au nom et pour le compte du premier Vice-président, Salikou Sanogo contre le jugement N°130 du 04 avril 2022 du tribunal de grande instance de la commune v du district de Bamako, la Cour d’appel de Bamako, en son audience du 07 septembre 2022, a confirmé ledit jugement », a rappelé le communiqué qui ajouté : « l’URD rassure qu’un pourvoi en cassation sera exercé contre ledit arrêt de la Cour d’appel dès sa notification ».



Par ailleurs, le même communiqué a rappelé que « l’information judiciaire ouverte contre Gouagnon Coulibaly et autres pour faux et usage de faux devant le juge d’instruction du 9 -ème cabinet du tribunal de grande instance de la commune 3 se poursuit normalement ».



Le communiqué, par la suite, a félicité « toutes les militantes et tous les militants qui ont décidé, après avoir été victimes des manœuvres frauduleuses contraires à la vision de feu Soumaila Cissé, aux valeurs et éthiques de l’URD, de revenir à la vérité en rejoignant le parti sous le leadership du professeur Salikou Sanogo ».



Boureima Guindo



Source : LE PAYS