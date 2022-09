Affaire Pogba : l’étonnante volte-face de Mathias Pogba ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Affaire Pogba : l’étonnante volte-face de Mathias Pogba ! Publié le vendredi 9 septembre 2022 | footmercato.net

© Autre presse par DR

Paul Pogba, milieu de terrain de l`équipe de France

Paul Pogba, milieu de terrain de l`équipe de France lors de sa conférence de presse avant la grande finale du Mondial 2018 en Russie Tweet

Au cœur d'une énorme polémique après avoir promis de grandes révélations au sujet de son frère Paul, Mathias Pogba est, une nouvelle fois, sorti du silence. Par le biais de son avocat et d'un communiqué publié ce vendredi, l'ancien joueur de Belfort appelle désormais au calme...



C'est un nouveau rebondissement dans l'affaire Pogba ! Près de deux semaines après les grandes promesses faites par Mathias Pogba, assurant dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux le 27 août dernier qu'il allait révéler des informations explosives sur le milieu de terrain de la Juventus, son agent Rafael Pimenta mais également Kylian Mbappé, l'avocat de l'attaquant de 32 ans, Maître Richard Arbib, a publié un communiqué ce vendredi et le changement de position est impressionnant.



Terminé les menaces, place à la réconciliation ? C'est en tout cas la teneur du discours exprimé. Si Mathias Pogba dément, dans un premier temps, toute implication dans de présumés «manœuvres d’extorsion», le communiqué précise des «menaces extérieures» pesant sur la famille Pogba. A noter que les avocats de la Pioche avaient révélé, dans un communiqué, qu’il faisait l’objet de menaces et de tentatives d’extorsion en bande organisée. Dans cette optique, une enquête a même été ouverte en France le 3 août dernier auprès des services de la Direction centrale de la police judiciaire.