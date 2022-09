Marche de la Transition : le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, parle ce soir - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Marche de la Transition : le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, parle ce soir Publié le vendredi 9 septembre 2022 | aBamako.com

© aBamako.com par A.S

Cérémonie d`ouverture de l`atelier de formation des représentants de l`État nouvellement nommés

Bamako, le 22 Août 2022, le centre de formation des collectivités territoriales a abrité la cérémonie d`ouverture de l`atelier de formation des représentants de l`État nouvellement nommés. Tweet



Selon un communiqué de la cellule de Communication et relations publiques, le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, accordera un entretien ce vendredi 09 septembre 2022 sur les chaînes de l'Ortm à partir de 21h.



Cela, avec le souci d'informer l'opinion nationale et internationale sur la marche de la transition.



Les principaux sujets qui seront abordés par le Premier ministre par intérim porteront sur la vision du président de la Transition, l'amélioration de la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire, les réformes politiques et institutionnelles, la mise en place de l'Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE), la maîtrise des prix des denrées de première nécessité, le chronogramme de la Transition, ainsi que la coopération sous régionale et internationale.



S.M

aBamako.com