Primature : un regroupement de partis politiques souhaite prompt rétablissement au Premier ministre, Choguel Maïga et soutient la plainte auprès de l'ONU contre la France Publié le vendredi 9 septembre 2022

Le regroupement des partis politiques et associations - soutien de la Transition a appris, par une source fiable, que le Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, récupère bien. Les membres du RPA-ST se réjouissent de cette bonne nouvelle et souhaite prompt rétablissement au Premier ministre pour revenir reprendre son travail dans l’intérêt supérieur de la nation.

Par ailleurs, le RPA-ST partage et soutient l’initiative du gouvernement du Mali pour la saisie du Conseil de sécurité de l’Onu contre la France pour les multiples violations de la souveraineté de notre pays.



Le RPA-ST invite toutes les forces vives de la nation à soutenir nos autorités de la Transition pour engager les jalons irréversibles de la refondation de l’Etat pour le changement et l’amélioration des conditions de vie de nos populations dans la paix et la sécurité.

Vive le Mali!



Le président du RPA-ST, Oumar MC Koné