Amélioration des services hospitaliers au Mali: Les hôpitaux désormais assignés au respect d’un contrat de performance. - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Amélioration des services hospitaliers au Mali: Les hôpitaux désormais assignés au respect d’un contrat de performance. Publié le vendredi 9 septembre 2022 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Titre: Conférence de presse du Comité syndical du CHU Gabriel Touré

Bamako, le 10 décembre 2021. Le Comité syndical du CHU Gabriel Touré a animé une conférence de presse sur la grève qu`il menace d`entamer dans les jours à venir. Tweet

Une innovation majeure a vu le jour dans le secteur de la santé publique de notre pays. Il s’agit du contrat signé le jeudi 08 septembre 2022 par la ministre de la Santé et du Développement social, Mme Diéminatou Sangaré avec les directeurs généraux des hôpitaux.



De par son appellation contrat de performance, ce document va permettre d’améliorer la qualité des soins au bénéfice de la population. Son objectif global est d’aller progressivement vers «zéro évacuation sanitaire» du Mali.



Cette innovation, la première du genre dans notre pays, engage les responsables des hôpitaux en ce sens qu’elle comporte des indicateurs qui impliquent de façon directe et indirecte leur responsabilité. Il s’agit de la gouvernance, la gestion financière, l’hygiène hospitalière, le climat social et la gestion des urgences. Ce sont des indicateurs sur lesquels, les signataires vont travailler pour instaurer une meilleure qualité des soins.



ANDROUICHA