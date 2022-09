Primature: le colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim, souhaite un retour rapide de Dr Choguel Kokalla Maïga à la tête de son gouvernement - abamako.com

Primature: le colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim, souhaite un retour rapide de Dr Choguel Kokalla Maïga à la tête de son gouvernement Publié le samedi 10 septembre 2022

© aBamako.com par DR

Point de presse des émissaires du gouvernement de la Transition

Le Colonel Abdoulaye Maïga, dans ses habits de Premier ministre par intérim, a accordé son premier entretien télévisé sur la chaîne de l'Ortm ce vendredi 9 septembre 2022. Le ministre de l'Administration du territoire, qui assure la suppléance du chef du gouvernement, Dr Choguel Kokalla Maïga, en retriat pour raison de santé, a souhaité un retour rapide de celui-ci à la tête de son gouvernement.



'' Assurer l'intérim d'un homme engagé, déterminé dévoué et combatif pour l refondation du Mali et doté d'une expérience politique avérée comme le Dr Choguel Kokalla Maïga n'est pas une tâche facile, mais je ne doute pas que grâce à l'accompagnement de mes collègues membres du gouvernement, de leurs collaborateurs qui sont dans les différents départements ministériels, l'ensemble du peuple malien, et avant tout de l'accompagnement de Dieu le tout puissant, je pense que nous réussirons à relever les objectifs qui nous ont été assignés.'', a indiqué le Premier ministre par intérim.



Il a également saisi l'occasion pour souhaiter un prompt rétablissement du fond du cœur à Dr Choguel Kokalla Maïga afin qu'il regagne rapidement son fauteuil pour conduire la Transition.



Le colonel Abdoulaye Maïga a également rassuré le peuple malien quant à la mise en œuvre du Plan d'action gouvernementale qui demeure la seule boussole du gouvernement durant la période de son intérim.



M.S

aBamako.com